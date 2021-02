Come riporta il sito MMA Junkie, a quanto pare la UFC è in un momento di tagli al personale e, di conseguenza, anche alcuni lottatori ne hanno fatto le spese. Il più importante tra questi è senz’altro Antonio Carlos Junior, fighter brasiliano vincitore della terza edizione di The Ultimate Fighter in patria. A rendere di fatto ufficiale la notizia è stato il suo manager Ali Abdelaziz, capo della squadra Dominance MMA di cui Carlos Junior faceva parte.

UFC ha rilasciato Antonio Carlos Junior e altri 4 lottatori

Antonio Carlos Junior vanta un record di 7 vittorie e 5 sconfitte nella UFC e, più in generale, di 10 vittorie e 5 sconfitte (arrivate dunque tutte in UFC) nelle arti marziali miste. “Shoeface” è stato quindi allontanato dopo circa due settimane dalla sua sconfitta per decisione unanime contro Brad Tavares a UFC 257.

Oltre al brasiliano, però, sono stati rilasciati anche altri 4 lottatori che erano sotto contratto con la promotion capitanata da Dana White. In particolare, sempre come rivela MMA Junkie, si parla di Carlton Minus (0-2 in UFC), Rhys McKee (0-2), Sarah Moras (3-6) e Anthony Ivy (0-2). Nomi magari non importantissimi e che non avevano grossi record ma che comunque facevano parte della compagnia.

Lo stesso Dana White aveva spiegato la situazione con alcune dichiarazioni in occasione del licenziamento di Yoel Romero: “Saremo costretti a fare alcuni tagli da qui alla fine dell’anno. Probabilmente dovremo tagliare almeno 60 lottatori prima del primo del’anno. Yoel Romero ha perso 4 dei suoi 5 incontri e ha 44 anni. Il nostro roster è molto pieno adesso e dobbiamo continuare a tagliare nelle prossime settimane. Sono decisioni difficili ma che purtroppo vanno prese”. Non impossibile dunque immaginare altri tagli da parte di UFC nei prossimi giorni e mesi.

