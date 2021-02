John Cena ha recentemente dichiarato che per lui sarà impossibile prendere parte a WrestleMania 37: le regole sulla quarantena e il fatto di trovarsi in Canada per registrare una serie TV dovrebbero impedirgli di raggiungere lo show. Eppure il condizionale è d’obbligo.

WrestleMania 37: siamo sicuri che John Cena non ci sarà?

Stando alle parole di Corey Graves, infatti, le parole del leader della Cenation potrebbero non essere altro che un modo per rendere la sua partecipazione a WrestleMania 37 inattesa fino all’ultimo momento. Un bluff per i fan, dunque, nient’altro che un modo per sorprendere il WWE Universe al Grandaddy of Them All.

Queste le parole del commentatore di SmackDown nell’ultimo episodio del podcast da lui condotto, WWE After the Bell: “Non me la bevo. Perché John Cena dovrebbe essere presente a WrestleMania in qualche modo. Quello che dice è vero, ha senso e lo capisco.”

Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, Cena aveva smentito le voci su una sua possibile partecipazione all’annuale appuntamento WWE: trovandosi in Canada per registrare “The Peacemakers” per la HBO, avrebbe dovuto sottoporsi per raggiungere gli USA a due quarantene, bloccando di fatto la produzione.

Da qui le parole dell’icona WWE, che aveva affermato che non esisteva matematicamente la possibilità di vederlo sullo stage di WrestleMania 37. Parole che però non hanno convinto Graves.

“C’è un altro ragazzo che aveva detto che non sarebbe più tornato in alcun modo. Si, Edge, quello che ha appena vinto la Royal Rumble. John sta bluffando, io sono d’accordo, amo questo tipo di cose. Se quello che sta facendo è giocare con i fan come se fossero pupazzi lo appoggio. Io non credo che John Cena non avrà alcun ruolo a WrestleMania 37. Io credo che ci sarà.”