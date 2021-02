Hoffenheim Eintracht Francoforte è uno dei match più interessanti di questa 20esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Hoffenheim Eintracht Francoforte

L'Hoffenheim sta senza dubbio vivendo una stagione deludente, soprattutto per gli standard a cui aveva abituato i propri tifosi nelle scorse stagioni: al momento, infatti, la squadra allenata da Hoeneß occupa il 12esimo posto, a soli 5 punti da una zona retrocessione che fa molta paura. Vincere contro il Francoforte sarebbe quindi di fondamentale importanza per Baumgartner e compagni, anche se l'impressionante periodo di forma dei ragazzi di Hutter rischia di complicare i piani dell'Hoffenheim. L'Eintracht Francoforte, infatti, sta vivendo una stagione inaspettatamente di alto livello. Merito di Adi Hutter, capace di tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi, e di un André Silva capace di trascinare le Adler a suon di (tantissimi) gol e prestazioni di altissimo livello. Nel mercato invernale è inoltre arrivato Luka Jovic, che sembra già essere tornato quell'attaccante devastante che aveva convinto il Real Madrid a spendere oltre 60 milioni di euro. Con una vittoria, infine, l'Eintracht si porterebbe a 36 punti, ad appena 2 lunghezze dal Wolfsburg terzo.

I pronostici di Hoffenheim Eintracht Francoforte

Hoffenheim Eintracht Francoforte è sicuramente uno dei match più interessanti di questo turno di Bundesliga, vedendo contrapposte due squadre di livello molto simile ma in uno stato di forma diametralmente opposto. Ciononostante, l’Esito Gol è da prendere. Come giocata HARD, invece, vi consigliamo di puntare sull’X2+Over 2,5, che intorno a quota 1.90 non può essere lasciato andare. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su André Silva: è lui il leader delle Adler.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: X2+Over 2,5

Marcatore: André Silva

Possibile risultato: 1-2

