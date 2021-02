Liverpool Manchester City è il big match di questa 23esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Liverpool Manchester City

Il Liverpool, com'era ampiamente prevedibile, ha vissuto un girone d'andata di altissimo livello, conclusosi, tuttavia, con una serie inaspettata di risultati deludenti, che hanno frenato la sua apparentemente inarrestabile corsa. Con le due vittorie ottenute rispettivamente contro Tottenham e West Ham la crisi sembrava essersi risolta, ma la sconfitta subita ad Anfield contro il Brighton ha permesso proprio al Manchester City di consolidare il primato. Il Manchester City, pur avendo vissuto un inizio di stagione un po' altalenante, è rapidamente tornato nelle posizioni più nobili della classifica, tanto che al momento occupa il primo posto con 3 punti di vantaggio sulle proprie pretendenti. Contro i Reds, quindi, sarà un vero e proprio momento fondamentale della stagione, con Guardiola che è chiamato a vincere per ampliare ulteriormente il divario e sognare di staccare Manchester United e Leicester. Le tante assenze, tuttavia, peseranno come un macigno nel big match di Anfield.

I pronostici di Liverpool Manchester City

Liverpool Manchester City è il big match assoluto di questa giornata, vedendo contrapposte le ultime due vincitrici della Premier League: due squadre fortissime che possono contare su due rose stratosferiche, fra le più forti e competitive al mondo. Per questo motivo, la sfida fra Reds e Citizens dovrebbe essere ricca di emozioni: l’Esito Gol è quindi da prendere, come è anche da prendere l’1X dei padroni di casa, date le tante assenze a cui dovrà far fronte Guardiola. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Salah: è lui l’uomo dei gol di Klopp.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: 1X

Marcatore: Salah

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni