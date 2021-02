Marsiglia PSG è il big match di questa 24esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Marsiglia PSG

Il Marsiglia di Larguet (che ha momentaneamente preso il posto di Villas-Boas, in attesa dell’arrivo di Favre), invece, è stato costruito per lottare per un titolo che, però, non sembra essere nelle corde dei giocatori marsigliesi, che in questa stagione non sono ancora stati in grado di trovare continuità e soprattutto la giusta motivazione per posizionarsi subito dietro al PSG. Al momento, infatti, i parigini distano 15 punti: troppi, soprattutto considerando che lo scontro diretto con i parigini potrebbe ulteriormente complicare una stagione non iniziata per il meglio.

Anche il PSG sta vivendo una stagione di transizione, che non ha gli permesso di consolidare sin dalle prime giornate la vetta del campionato francese. Al momento, infatti, i parigini si trovano in terza posizione, dietro a Lione e Lilla. L'allenatore Pochettino, subentrato da poco a Tuchel, avrà quindi il difficilissimo compito di gestire uno spogliatoio pieno di campioni determinati a vincere. Considerati anche gli ingenti investimenti della proprietà, l'allenatore argentino non potrà più sbagliare e la vittoria contro il Marsiglia potrebbe dare inizio ad una cavalcata verso l'ennesimo trionfo in terra francese.

I pronostici di Marsiglia PSG

Marsiglia PSG è il big match assoluto di questa giornata di Ligue 1, perché vede contrapposte le due squadre più forti (almeno dal punto di vista della rosa) di tutto il calcio francese. Ciononostante, gli ospiti, che stanno vivendo un periodo di forma nettamente migliore rispetto al Marsiglia, sono favoriti: il 2 secco è quindi da prendere, come è da prendere anche il Multigol 2-3 del PSG. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Mbappé, vero fuoriclasse di Pochettino.

Giocata EASY: 2 secco

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-3

Marcatore: Mbappé

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni