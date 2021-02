La WWE ha recentemente messo sotto contratto Parker Boudreaux, giovane di appena 22 anni che pur non avendo ancora maturato esperienze significative sul ring ha già attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori a causa della sua straordinaria somiglianza con Brock Lesnar.

WWE: Parker Boudreaux, chi è il “nuovo Brock Lesnar”

140 chili di muscoli, alto 193 centimetri, Boudreaux avrebbe così preso la decisione di abbandonare il football americano per dedicarsi a tempo pieno al wrestling, firmando con la WWE nel corso della puntata di NXT dello scorso 20 gennaio secondo quanto riportato dal Wrestling Observer.

Una scelta quasi obbligata. Vera promessa del football e stella della University of Central Florida di Orlando, Boudreaux è stato costretto a saltare interamente la scorsa stagione a causa di una commozione cerebrale. Forse anche per questo il ragazzo avrebbe deciso di puntare al mondo del wrestling, anche se non è ancora chiaro se nel periodo di formazione al Performance Center continuerà comunque a frequentare l’università.

WWE, LARS SULLIVAN LICENZIATO: STORIA DI UN PUSH MAI REALIZZATO

Soprannominato per la sua somiglianza fisica con Brock Lesnar “The Next Big Thing”, Boudreaux sembra estremamente sicuro del suo futuro in WWE e ha recentemente pubblicato una foto che lo ritraeva in compagnia di Eva Marie, altra ex stella della compagnia che da tempo sembra in procinto di tornare a Stamford.

Proprio lo storico mentore di Lesnar, Paul Heyman, ha mostrato particolare apprezzamento per Parker Boudreaux. Al post del giovane atleta, che il 1° gennaio aveva scritto di aspettarsi un 2021 molto speciale, l’attuale manager di Roman Reigns aveva risposto “non è una previsione, è uno spoiler”. E in effetti la WWE potrebbe aver trovato l’erede di The Beast, 43 anni e ormai da tempo un part-timer ma, allo stesso tempo, ancora uno dei volti più noti della compagnia.

Interessante anche il tweet di Riddle, che da tempo chiede un match con Lesnar e che commentando la somiglianza tra The Beast e Boudreaux ha scritto “sembra proprio Brock ma è abbastanza giovane da non odiarmi abbastanza da rifiutare un incontro. Fantastico!” ricevendo in risposta dal diretto interessato l’emoticon di due occhi che guardano e tre puntini di sospensione.

NWA, NICK ALDIS SNOBBA WWE E AEW: “IL VERO CAMPIONE SONO IO!”

Quando esordirà in WWE Parker Boudreaux? Avrà davvero il talento per imporsi come “nuovo Brock Lesnar”? Cosa ne penserà The Beast? Non rimane che aspettare e credere a Paul Heyman: il 2021 della “Next Next Big Thing” sarà speciale. E non è una previsione, è uno spoiler.