Arminia Bielefeld Wolfsburg è la partita che inaugura la 22esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo e importantissimo per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Arminia Bielefeld Wolfsburg

La squadra allenata da Neuhaus, pur occupando un triste terzultimo posto, ha dimostrato di poter meritare un posto in questa Bundesliga, non tanto per la qualità della rosa della sua società quanto più per un carattere e soprattutto per un gioco che ha messo in difficoltà tutte le avversarie incontrate, tanto che nell’ultimo turno di campionato l’Arminia Bielefeld è riuscito a mettere in difficoltà il ben più blasonato Bayern Monaco. Il Wolfsburg, tuttavia, potrebbe non commettere l’errore di sottovalutare Klos e compagni.

Il Wolfsburg è al contrario la vera sorpresa di questa stagione di Bundesliga, essendo riuscita a mettere in difficoltà tutte le squadre che ha incontrato sul suo vincente cammino. L’allenatore Glasner, infatti, è riuscito a dare solidità tecnica e tattica ad un progetto ambizioso, che può vantare in rosa alcuni giocatori di grandissima qualità: fra questi vanno assolutamente nominati Arnold, Brekalo, Mbabu e soprattutto Weghorst, vero trascinatore di questa squadra con 14 gol realizzati in 21 partite. Estremamente probabile, quindi, che il gigante olandese segni anche contro il fragile Arminia.

I pronostici di Arminia Bielefeld Wolfsburg

X2+Over 1,5, mentre come giocata HARD consigliamo di puntare sul Multigol 2-4 del Wolfsburg. Per quanto concerne i marcatori, infine, andate convinti su Arminia Bielefeld Wolfsburg è una partita che si preannuncia combattutissima e ricca di emozioni, anche perché vede due squadre determinate a lottare per i rispetti obbiettivi: se da una parte i padroni di casa devono raccogliere punti per rimanere un altro anno in Bundesliga, i Lupi sognano di vincerla. Per questo motivo, il nostro consiglio vall’, mentre come giocata HARD consigliamo di puntare sul. Per quanto concerne i marcatori, infine, andate convinti su Weghorst : è lui il leader offensivo della squadra di Glasner.

Giocata EASY: X2+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-4

Marcatore: Weghorst

Possibile risultato: 1-3

Le probabili formazioni