Brest Lione è il match che inaugura questa 26esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Brest Lione

Benché la rosa a disposizione dell’allenatore Dall’Oglio non sia particolarmente ricca di talento, il Brest si è affermato come una delle sorprese più piacevoli di questa Ligue 1, ma anche come una delle realtà più fragili e incostanti dal punto di vista dei risultati: ai 37 gol realizzati vanno infatti messi in conto i 44 subiti, che hanno molto limitato il potenziale di Perraud e compagni, che si trovano solamente in 12esima posizione. Troppo poco per una squadra che potrebbe ambire anche ad un piazzamento europeo.

Il Lione, invece, sta inaspettatamente vivendo una delle migliori stagioni del decennio: al momento, infatti, la squadra di Rudi Garcia occupa un eccellente terzo posto, a soli 3 punti dalla vetta, occupata da Lilla, e sembra avere tutte le carte in regole per ritornare a vincere il titolo di campione di Francia a 13 anni dall’ultima volta. Merito soprattutto dell’ex allenatore della Roma, che è riuscito a costruire una squadra solida ma offensivamente pericolosissima, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Contro il Brest, quindi, potrebbero arrivare 3 punti importantissimi in ottica titolo.

I pronostici di Brest Lione

2 secco è quindi da prendere senza pensarci troppo, come è anche da prendere l’X2+Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, invece, il nostro consiglio va a Brest Lione è una partita che si preannuncia combattuta e ricca di emozioni, anche se dovrebbero essere i padroni di casa a portare a casa i 3 punti: la superiorità tecnica della squadra di Rudi Garcia, dopotutto, è evidente. Ilè quindi da prendere senza pensarci troppo, come è anche da prendere l’. Per quanto concerne i marcatori, invece, il nostro consiglio va a Depay : senza di lui il Lione non si troverebbe assolutamente in terza posizione.

Giocata EASY: 2 secco

Giocata HARD: X2+Esito Gol

Marcatore: Depay

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni