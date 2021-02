Nelle scorse ore il nome di Belal Muhammad è balzato agli onori della cronaca per via del fatto che il ragazzo – secondo quanto riportato dall’esperto giornalista di MMA Brett Okamoto – affronterà Leon Edwards al posto di Khamzat Chimaev, l’erede di Khabib Nurmagomedov ancora alle prese con il COVID-19. La scelta ha sorpresso molti addetti ai lavori ma rappresenta una grossissima opportunità per il fighter, che potrebbe – in caso di vittoria – ambire a lidi molto intriganti per la sua carriera. I due si affronteranno il 13 marzo e sembra evidente che la sfida sarà decisiva per capire come potrà procedere il percorso di entrambi.

Belal Muhammad, chi è il prossimo avversario di Leon Edwards

Belal Muhammad è reduce da una convincente vittoria per decisione unanime nella pre-card di UFC 258 contro Diego Lima. Si tratta di un fighter di origini palestinesi che rappresenterà una sfida di certo non semplice per un lottatore come Edwards, che seppur già esperto (ha 29 anni) dovrà fare molta attenzione.

Muhammad è infatti un fighter molto forte fisicamente, dotato di uno striking di buon livello. Si è segnalato nei suoi incontri più recenti sia per i suoi movimenti durante i combattimenti che – di conseguenza – per un cardio importante. Fattore questo che lo rende uno dei lottatori più efficienti e resistenti attualmente nella promotion di Dana White. La resistenza di Muhammad potrebbe infatti risultare molto importante durante l’incontro, anche perché il suo avversario probabilmente cercherà di metterlo KO nei primi 2 round. Qualora non ci riuscisse, il finale risulterebbe molto aperto.

Belal Muhammad fa parte – ovviamente – della categoria dei pesi welter ed è attualmente il numero 13 del ranking specifico. Sebbene dunque non sia uno dei lottatori più in vista della UFC, in questo momento Muhammad potrebbe cercare di sfruttare l’occasione per tentare una scalata improvvisa ma rivelatoria nel mondo delle MMA.

