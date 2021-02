Tottenham Wolfsberger è l’anticipo di questi sedicesimi di semifinale di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Tottenham Wolfsberger

Fino a due mesi fa, il Tottenham era una delle principali candidate per la vittoria finale della Premier League. Negli ultimi tempi, tuttavia, la squadra guidata da Mourinho è sprofondata in una profonda crisi di risultati, tanto che al momento gli Spurs occupano un deludentissimo nono posto, a 9 punti dal West Ham quarto. Per ritornare in Champions League, quindi, bisognerà arrivare fino in fondo in Europa League.

Il piccolo Wolfsberger, dopotutto, non può rappresentare un ostacolo insuperabile per il gigante Tottenham: basti pensare che il valore della rosa austriaca è di appena 18 milioni di euro, meno del solo cartellino di Gareth Bale. La squadra allenata da Feldhofer, inoltre, sta vivendo un periodo di forma decisamente altalenante, con l’esperto capitano Liendl che rappresenta l’unico possibile pericolo per la difesa degli Spurs.

I pronostici di Tottenham Wolfsberger

Tottenham Wolfsberger è una partita dall’esito apparentemente scontato, dato che vede contrapposte due squadre con obbiettivi e rose diametralmente opposte. Considerato l’enorme divario tecnico, il nostro consiglio non può che andare all’1+Over 1,5, mentre come giocata HARD consigliamo di puntare sull’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Gareth Bale, che vorrà sicuramente dare continuità al gol realizzato nella partita d’andata.

Giocata EASY: 1+Over 1,5

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Bale

Possibile risultato: 3-0

Le probabili formazioni