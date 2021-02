Milan Stella Rossa è una delle partite più interessanti dei sedicesimi di finale di questa edizione dell’Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo e importantissimo per la squadra di Pioli.

L’analisi di Milan Stella Rossa

Nelle ultime partite, i rossoneri hanno mostrato i primi segni di cedimento, anche se ovviamente non si può ancora parlare di crisi: se contro la Stella Rossa arrivasse una vittoria, infatti, tutto tornerebbe alla normalità per i ragazzi di Pioli, che deve necessariamente passare il turno per rigenerare il morale del suo Milan. Da segnalare in particolare le pesanti assenze di Mandzukic e Ibrahimovic, che verranno sostituiti da Leao, che con la sua velocità e la sua tecnica potrebbe mettere in grande pericolo la porta di Borjan.

La Stella Rossa, invece, è una di quelle squadre che hanno fatto la storia del calcio e che ora, purtroppo, non riesce più a competere con le potenze economiche occidentali: per questo motivo, negli ultimi il club serbo ha vinto solamente in patria, non riuscendo a trionfare in Europa. La squadra allenata da Stankovic è tuttavia molto ambiziosa e nell’andata questo è bastato per strappare un preziosissimo pareggio: il passaggio del turno, tuttavia, rimane complicatissimo.

RAW REPORT 22/02/2021: UNFINISHED BUSINESS

I pronostici di Milan Stella Rossa

1 secco, mentre dall’altra all’Esito No Gol, con la Stella Rossa che non dovrebbe riuscire a impensierire troppo la porta difesa da Donnarumma. Per quanto concerne i marcatori, infine, il nostro consiglio va Leao: la sua velocità rischia di mettere in grandissima difficoltà la fragile retroguardia serba. Milan Stella Rossa è una partita che vede chiaramente favoriti i rossoneri, che, però, nell’andata non sono riusciti ad assicurarsi una facile vittoria: difficile, praticamente impossibile che ciò si ripeta, per cui il nostro consiglio va da una parte all’, mentre dall’altra all’, con la Stella Rossa che non dovrebbe riuscire a impensierire troppo la porta difesa da Donnarumma. Per quanto concerne i marcatori, infine, il nostro consiglio va: la sua velocità rischia di mettere in grandissima difficoltà la fragile retroguardia serba.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Leao

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni