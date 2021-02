Napoli Granada è la partita più interessante dei sedicesimi di finale di questa edizione dell’Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo e importantissimo per il morale dei ragazzi di Gattuso.

L’analisi di Napoli Granada

Il Napoli deve vincere, anche solamente per ritrovare le motivazioni per portare a termine questo campionato nel migliore dei modi. Il problema della continuità, tuttavia, sembra troppo grande per poter essere risolto in tempi brevi, tanto che la squadra di Gattuso ha centrato l’ottava sconfitta in campionato nell’ultimo turno di Serie A: troppe per una formazione che poteva ambire allo Scudetto. Ciononostante, vincere l’Europa League potrebbe essere un obbiettivo nemmeno troppo irrealizzabile: prima di tutto, però, servirà ribaltare il pesante 2-0 dell’andata.

Che il Granada fosse una delle formazioni più temibili del calcio spagnolo lo si sapeva: solida, estremamente cinica e soprattutto dotata di grande carattere, la squadra guidata da Martinez non ha a caso ha meritatamente battuto i partenopei e si sta riconfermando in questa stagione come una delle realtà più interessanti del calcio spagnolo, anche se ovviamente le mancano quei top player capaci la differenza. Ciononostante, contro il Napoli basterebbe anche solo un pareggio: raggiungere gli ottavi di finale, quindi, non è solo un sogno.

I pronostici di Napoli Granada

Napoli Granada è una partita che si preannuncia combattutissima, ma non per questo povera di emozioni: i partenopei, nello specifico, dovranno fare di tutto per cercare di riaprire la gara, motivo per cui il Granada potrebbe optare per chiudersi in difesa e aspettare il momento giusto per colpire. Ciononostante, come giocata HARD noi consigliamo di puntare sull’Esito No Gol: questo match è troppo importante per Gattuso, per cui è estremamente improbabile che i suoi ragazzi sbaglino anche solo una marcatura. Come giocata EASY, invece, consigliamo di puntare sull’1X+Over 1,5. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Insigne, leader del Napoli.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Insigne

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni