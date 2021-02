Elimination Chamber è alle spalle, e ha cambiato il mondo della WWE: The Miz ha incassato il suo Money in the Bank ai danni di Drew McIntyre ed è il nuovo WWE Champion, ma lo ha fatto con l’aiuto di Bobby Lashley che adesso vorrà indietro il favore. Come andranno le cose lo scopriremo 24 ore più tardi: benvenuti al RAW report del 22 febbraio 2021!

RAW report 22/02/2021

Un filmato ci ricorda quanto accaduto a Elimination Chamber, quindi The Miz e John Morrison raggiungono il ring e il nuovo WWE Champion si esalta, ricordando come lui sia in WWE da anni mentre le leggende sono andate e venute. È il primo 2-times Grand Slam Champion e…Risuona la musica dell’Hurt Business!

MVP e Bobby Lashley raggiungono Miz e gli ricordano che McIntyre è stato demolito da Bobby, che adesso vuole in cambio il favore. The Miz cerca di svicolare affermando che è molto impegnato ma viene messo di fronte alle proprie responsabilità dall’ex US Champion, che gli concede un’ora di tempo per decidere cosa succederà o saranno guai

Riddle sconfigge John Morrison con la Bro Derek

Xavier Woods & Kofi Kingston battono Mace & T-Bar: ancora una sconfitta per la Retribution, Mustafa Ali è furioso

Messo alle strette dall’ultimatum di Lashley The Miz chiede una settimana di tempo per prepararsi, quindi interviene Braun Strowman che chiede spazio. L’ultima parola è di Shane McMahon: Strowman affronterà Lashley nel main event, e se vincerà si unirà al match per il WWE Championship di lunedì prossimo

Shelton Benjamin & Cedric Alexander cominciano finalmente a collaborare e battono il Lucha House Party

Damian Priest accompagnato da Bad Bunny supera Angel Garza via Reckoning e prosegue la sua streak di vittorie arrivata adesso a 3

Randy Orton si lamenta della presenza nefasta di Alexa Bliss, quindi improvvisamente comincia a vomitare sangue nero!

Nia Jax & Shayna Baszler battono Charlotte Flair & Asuka approfittando di un’incomprensione

Sheamus supera Jeff Hardy affondandolo con il Brogue Kick

Lana & Naomi battono Dana Brooke & Mandy Rose

Murphy esprime tutta la sua frustrazione nei confronti della WWE