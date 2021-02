Nonostante una prestazione maiscuola nel corso dell’Elimination Chamber match di Raw valido per il titolo WWE, Drew McIntyre è stato costretto a lasciare l’evento senza la sua preziosa cintura. Dopo aver vinto il brutale incontro, infatti, lo scozzese ha subito l’attacco di Bobby Lashley. Poi, stremato, non è riuscito a fronteggiare l’incasso del Money in the Bank da parte di The Miz, che dunque ha vinto la cintura. In molti si aspettavano di vedere Drew McIntyre tra i protagonisti della puntata immediatamente successiva di Raw ma lo scozzese non si è presentato. Qual è la ragione di quest’assenza?

WWE, Drew McIntyre: ecco perché lo scozzese non era a Raw

Come spiegato dal sempre preciso Dave Meltzer, Drew McIntyre non era infortunato o fuori dai piani della federazione ma anzi era regolarmente presente nel backstage con il resto del roster di Raw. Quindi, semplicemente, secondo la sceneggiatura della puntata e le decisioni del booking team, si è deciso di non utilizzarlo nel corso dell’ultimo Raw.

Come spiega sempre Meltzer, il motivo della decisione di non mostrarlo al pubblico sarebbe stata quella di evidenziare la rinconrsa verso il titolo di Bobby Lashley. “McIntyre non è stato nemmeno nominato in puntata, anche perchè se fosse stato presente allo show avrebbe dovuto demolire The Miz e la WWE non vuole questo. Poi come sarebbero riusciti a costruire la title shot di Lashley? Peraltro avrebbe potuto apparire a Raw senza interagire con i due ma poi che cos’avrebbe potuto fare?” ha spiegato il giornalista.

Di conseguenza, i piani per Wrestlemania di Drew McIntyre al momento non sono ancora chiari. Possibile però che proprio lo scozzese intervenga in qualche maniera durante o dopo il match per il WWE Championship annunciato per lunedì prossimo tra The Miz e Bobby Lashley. Plausibile anche che il 2 volte WWE Champion possa cercare di ritornare sul trono per Wrestlemania.

