Werder Brema Eintracht Francoforte è il match che apre la 23esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

Il Werder Brema, se si considera la stagione passata, sta vivendo un’annata più che buona, anche se nelle ultime 5 partite sono arrivati appena 5 punti, non sufficienti ad allontanare i Werderaner da una zona retrocessione che dista appena 5 punti. Considerata la disastrosa sconfitta subita nell’ultimo turno di campionato, è estremamente improbabile che la squadra di Kohfeldt riesca ad impensierire l’Eintracht, anche se si sa, il mondo del calcio è strano e spesso imprevedibile.

L’Eintracht Francoforte, al contrario, sta vivendo una stagione inaspettatamente di altissimo livello. Merito di Adi Hutter, capace di tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi, e di un André Silva capace di trascinare le Adler a suon di (tantissimi) gol e prestazioni di altissimo livello (contro il Werder, tuttavia, molto probabilmente non ci sarà). Nel mercato invernale è inoltre arrivato Luka Jovic, che dovrà guidare l’attacco delle Aquile nella fondamentale sfida contro Rashica e compagni: con una vittoria, dopotutto, l’Eintracht rimarrebbe vicinissimo alla vetta.

Werder Brema Eintracht Francoforte è un match che si preannuncia a senso unico, in virtù soprattutto della superiorità tecnica e mentale degli ospiti. Per questo motivo, il nostro consiglio va all’X2+Over 1,5, mentre come giocata HARD consigliamo di puntare sull’Over 2,5: non dovrebbe essere un match povero di emozioni, anzi. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Jovic, che in mancanza di André Silva dovrà prendersi sulle spalle l’attacco della squadra di Hutter.