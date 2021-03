Come tutti sappiamo, essendo il wrestling uno sport-entertainment, tutte le componenti dello spettacolo portato in tv dalla WWE come da altre federazioni dipendono quasi totalmente da alcuni script plasmati e studiati dai booker, ovvero dal team creativo di sceneggiatori che si occupa di scrivere le puntate degli show. In particolare, in WWE ovviamente – anche se il lavoro non sempre riesce benissimo – la ricerca del dettaglio e della programmazione risulta altamente fondamentale. Proprio per questo, la notizia che arriva da Ringsidenews pare a tratti clamorosa se non addirittura rivoluzionaria per i prossimi mesi di wrestling. A quanto pare, infatti, almeno in WWE l’abbroccio della scrittura creativa nei confronti dei wrestler cambierà notevolmente.

WWE, importanti cambiamenti nella gestione creativa dei lottatori

La fonte già citata spiega infatti come la WWE avrebbe imposto una sorta di editto ai suoi produttori e ai componenti del team creativo. Fondamentalmente, la WWE avrebbe chiesto di non condivdere più alcun dettaglio creativo con i lottatori oggetto del copione stesso. Per poterlo farà sarà necessario dover chiedere prima il permesso a Vince McMahon o a Bruce Prichard.

Tale decisione sarebbe stata presa prevalentemente per evitare fughe di notizie, che ai tempi dei social sono praticamente quasi inevitabili. Allo stesso tempo, però, questa situazione non solo non consentirà più ai lottatori di poter esprimere qualche feedback sulla loro gestione ma di fatto annulla la loro conoscenza per la scrittura a lungo termine. Fondamentalmente, infatti, i wrestler della WWE scopriranno soltanto passo dopo passo cosa dovranno o non dovranno fare.

A quanto pare il morale dei lottatori nel backstage sarebbe sotto i tacchi, ai minimi storici. Secondo quanto riportato, infatti, tra i talenti regna una grandissima fase di incertezza e malcontento perché la WWE non sta permettendo a nessuno di capire cosa stia succedendo. E ben pochi sono i wrestler che conosco già ora quali saranno i piani per Wrestlemania. Situazione quindi di grande incertezza nella federazione di Vince McMahon.

