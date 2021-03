Seppur senza un KO, Ciryl Gane ha conquistato una vittoria molto importante per quanto riguarda la sua posizione nella divisione dei pesi massimi UFC nell’evento UFC Vegas 20, conosciuto anche come UFC Fight Night 186. Gane ha infatti battuto per decisione unanime il numero 4 del ranking heavyweight Jairzinho Rosenstruik, limitandone lo striking power con una strategia molto attenta e colpendo in maniera opportuna quando necessario. Intervistato al termine dell’evento, Gane ha parlato dell’incontro e delle sue prospettive future nella promotion, toccando anche l’argomento del titolo dei pesi massimi.

UFC, UFFICIALE WHITTAKER VS COSTA: ECCO QUANDO SI TERRA’ IL MATCH

Ciryl Gane commenta la sua vittoria a UFC Fight Night 186

“Mi sento abbastanza bene, sia perché abbiamo offerto uno spettacolo buono per i fan che per la grande vittoria che penso di aver ottenuto. Sono molto contento per questo. Il ragazzo che ho affrontato era molto pericoloso e duro, quindi sono contento per aver portato a casa la vittoria. Mi aspettavo forse qualcosa in più da lui, più pressione e più attacchi ma io stesso ho fatto pressione e questa potrebbe essere stata una brutta sorpresa per lui. Penso che dovrei essere contento della mia performance” ha spiegato.

WWE, DANIEL BRYAN NON SI ARRENDE E CITA A SORPRESA CM PUNK

Gane ha poi parlato della discussione social creatasi in seguito alla sua vittoria. “I commenti degli altri lottatori della divisione dei pesi massimi? Voglio certamente stare nella discussione in questo momento. Penso anche di averne bisogno. Ho un record di 8-0, rispetto ad altri magari non ho ancora una grandissima esperienza nel mondo della MMA ma mi sento molto sicuro di me. Quindi se avete bisogno di qualcosa, beh, io sono qui. Quando torno? Il prima possibile. Se qualcuno vuole discutere per la cintura, io sono qui!”, queste le parole di Gane al termine dell’incontro.

VENEZIA-REGGIANA, SERIE B: PRONOSTICI E ANALISI