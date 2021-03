Everton Southampton è una partita che si preannuncia equilibrata e abbastanza ricca di emozioni, dato che vede contrapposte due squadre spiccatamente offensive, che possono contare su alcuni talenti di alto livello: ciononostante, ad essere favoriti sono i padroni di casa, per cui l’è da prendere. Come giocata HARD, invece, consigliamo di puntare sull’. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su: vorrà sicuramente trascinare Ancelotti in alto.