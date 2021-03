Real Madrid Real Sociedad è uno dei match più interessanti di questa 25esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Real Madrid Real Sociedad

Il Real Madrid ha vissuto una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. In campionato, invece, la squadra guidata da Zidane occupa il terzo posto, a 3 punti dal lanciatissimo Atletico Madrid e ad 1 punto dal Barcellona (che, però, ha una partita in più). Ciononostante, ora i blancos dovranno dimostrare di aver definitivamente superato uno dei momenti più bui degli ultimi anni, battendo la Real Sociedad, ovvero una delle squadre più in forma della LaLiga.

La squadra di Alguacil, infatti, sta vivendo una grandissima stagione e nell’ultimo periodo è riuscita a ritornare nelle posizioni più nobili della classifica, dopo aver vissuto un periodo di crisi. La Real Sociedad, quindi, sta riuscendo a dimostrare la validità di un progetto alternativo alle superpotenze del calcio spagnolo: un progetto basato su un mix di giovani e veterani, accomunati dal talento. Il Real, quindi, non avrà assolutamente vita facile con i giovani di Alguacil.

I pronostici di Real Madrid Real Sociedad

Real Madrid Real Sociedad è una partita che si preannuncia combattutissima e non troppo spettacolare, vedendo contrapposte due squadre che cercheranno in ogni modo di non lasciare punti preziosi per strada: per questo motivo andiamo contropronostici per entrambe le giocate e vi consigliamo di puntare rispettivamente sul Multigol 1-3 della Real Sociedad e sull’X2. Per quanto concerne i marcatori, invece, ritorniamo in casa blancos: sarà Asensio il trascinatore di Zidane.

Giocata EASY: Multigol Trasferta 1-3

Giocata HARD: X2

Marcatore: Asensio

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni