Anche UFC Fight Night 186 è ormai in archivio per quanto riguarda la promotion di Dana White. Ieri notte infatti è andata in scena la card che prevedeva tantissimi incontri, la maggior parte dei quali senza un vero e proprio favorito, tra cui il main event tra Rozenstruik e Gane.

UFC, UFFICIALE WHITTAKER VS COSTA: ECCO QUANDO SI TERRA’ IL MATCH

UFC Fight Night 186, i risultati: Gane dominante nel main event

Nella parte preliminare della card, il primo match ha visto Dustin Jacoby sconfiggere Maxim Grishin per decisione unanime. In seguito Ronnie Lawrence ha battuto Vince Cachero via TKO al terzo round. Nella categoria femminile Alexis Davis ha battuto Sabina Mazo per decisione unanime. Stessa modalità di vittoria anche per Thiago Moises contro Alexander Hernandez nell’ultimo incontro della card preliminare dell’evento.

WWE, DANIEL BRYAN NON SI ARRENDE E CITA A SORPRESA CM PUNK

Nella main card, invece, il primo match ha visto di fronte Alex Caceres e Kevin Croom, con il primo che ha sconfitto l’avversario per decisione unanime. Sempre per decisione unanime è arrivata la vittoria per Pedro Munhoz contro Jimmie Rivera, mentre il match della divisione femminile Flyweight tra Montana De La Rosa e Mayra Bueno Silva è terminato in pareggio. Tra i pesi leggeri Magomed Ankalaev ha battuto Nikita Krylov per decisione unanime nel co-main event. Nel match principale della card, invece, Ciryl Gane ha sconfitto a sorpresa Jairzinho Rozenstruik per decisione unanime con il triplo punteggio di 50-45. Una vittoria importantissima per il peso massimo che, di conseguenza, potrebbe candidarsi in futuro a essere considerato anche per il titolo di categoria.

Di seguito, ecco i risultati dell’evento:

Preliminary Card

Light Heavyweight division: Dustin Jacoby sconfigge Maxim Grishin via decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Dustin Jacoby sconfigge Maxim Grishin via decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) Bantamweight division: Ronnie Lawrence sconfigge Vince Cachero via TKO al terzo round

Ronnie Lawrence sconfigge Vince Cachero via TKO al terzo round Women’s Bantamweight division: Alexis Davis sconfigge Sabina Mazo via decisione unanime (30-27, 30-27, 30-26)

Alexis Davis sconfigge Sabina Mazo via decisione unanime (30-27, 30-27, 30-26) Lightweight division: Thiago Moises sconfigge Alexander Hernandez via decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Main Card

Featherweight division: Alex Caceres sconfigge Kevin Croom via decisione unanime (30-26, 30-26, 30-27)

Alex Caceres sconfigge Kevin Croom via decisione unanime (30-26, 30-26, 30-27) Bantamweight division: Pedro Munhoz sconfigge Jimmie Rivera via decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Pedro Munhoz sconfigge Jimmie Rivera via decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28) Women’s Flyweight division: Montana De La Rosa vs Mayra Bueno Silva finisce in pareggio di maggioranza (27-28, 28-28, 28-28)

Montana De La Rosa vs Mayra Bueno Silva finisce in pareggio di maggioranza (27-28, 28-28, 28-28) Light Heavyweight division: Magomed Ankalaev sconfigge Nikita Krylov via decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Magomed Ankalaev sconfigge Nikita Krylov via decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) Heavyweight division: Ciryl Gane sconfigge Jairzinho Rozenstruik via decisione unanime (50-45, 50-45, 50-45)

VENEZIA-REGGIANA, SERIE B: PRONOSTICI E ANALISI