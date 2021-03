AEW, Paul Wight parla della reazione di Vince McMahon al suo addio

Intervistato di recente, l’ex Big Show della WWE Paul Wight ha parlato della sua firma con la AEW e della reazione generata in Vince McMahon dopo la notizia. Wight ha lavorato per tantissimi anni in WWE e si pensava che la separazione potesse aver generato qualche screzio.

Wight invece spiega che tutto è avvenuto nel massimo fair play: “Vince mi ha chiamato il giorno in cui è stato annunciato che avevo firmato per la AEW. Mi ha augurato ogni fortuna e ha convenuto che sono una grande risorsa per la federazione. Mi ha ringraziato per tutti gli anni in cui ho lavorato con la WWE. Non ci sono animosità, rabbia o situazioni sporche. Solo una questione di contratti e opportunità. Ammettiamolo: in 20 anni di WWE ho fatto praticamente tutto quello che c’era da fare. Avevo bisogno di un nuovo inizio e ne avevo bisogno per me. Vince lo ha capito e mi ha compreso. Quindi è stata un’opportunità per me per fare questo passo”.

Paul Wight ha anche parlato dell’atmosfera che si respira nella nuova federazione: “L’atmosfera in AEW è completamente diversa. Ogni volta che ricominci da capo da qualche parte è automaticamente rinfrescante, qui lo è ancora di più. Il supporto e la battaglia che i talenti intraprendono per ottenere un riconoscimento e un push mi piacciono molto. Questo è il cuore del wrestling. Vuoi uno spogliatoio di gente che non si calpesti i piedi a vicenda o che si tagli la gola per ottenere una posizione. Serve una squadra in cui tutti cercano di superarsi e provano a creare il miglior prodotto possibile per i fan. Non vedevo uno spogliatoio con questa energia da molto, molto, molto tempo” ha concluso l’ex Big Show.

