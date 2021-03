La AEW si è appena messa alle spalle Revolution, il PPV di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane e che pur se tra alti e bassi ha segnato una tappa importante nella storia della compagnia. Oltre che per l’inedito main event lo show sarà ricordato per l’annuncio di un nuovo grande acquisto ex WWE diventato All Elite a distanza di una settimana dall’ex Big Show Paul Wight.

AEW Revolution report: la notte della rivoluzione!

Parliamo naturalmente di Christian Cage, che recentemente era tornato sul ring della WWE nella Royal Rumble vinta dall’amico fraterno Edge: 47 anni, 6 volte campione del mondo, Triple Crown e Grand Slam Champion a Stamford, il canadese è un nuovo membro del roster della All Elite Wrestling dove dovrebbe tornare a lottare su base regolare.

AEW, ecco di chi il misterioso wrestler che ha debuttato nella compagnia

What a moment! #ChristianCage has arrived in #AEW!

Watch the fallout of #AEWRevolution this Wednesday on #AEWDynamite at 8/7c on @TNTDrama.

Tickets are still available at https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/MWtAkrLFzM

— All Elite Wrestling (@AEW) March 8, 2021