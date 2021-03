Borussia Dortmund Siviglia è uno dei match più interessanti di questi ottavi di finale di Champions League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le formazioni in campo.

L’analisi di Borussia Dortmund Siviglia

Gli obbiettivi del Borussia Dortmund si sono drasticamente ridimensionati a dicembre, quando l’esonero di Favre ha costretto la società ad affidare a Terzic la panchina della squadra giallonera. Da quel momento, i risultati di Haaland e compagni sono stati altalenanti: si è passati da clamorose sconfitte a vittorie impressionanti, per poi ritornare a deludere e infine ritornare ancora una volta a sorprendere. La sfida con il Bayern, tuttavia, potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione dei gialloneri, che per la prima volta sembrati in grado di competere ad altissimi livelli.

Il Siviglia di Lopetegui sta senza dubbio vivendo una grande stagione: al momento, infatti, occupa il quarto posto in classifica, in piena zona Champions e ad appena 6 punti dal Real Madrid (che, però, ha una partita in più). La rosa, dopotutto, è di alto livello, con molti singoli che potrebbero fare la differenza anche in contesti molto più competitivi. Fra questi va sicuramente citato Ocampos, che, però, mancherà in questa sfida importantissima: a sostituirlo sarà En-Nesyri, che, però, si troverà di fronte un certo Haaland.

AEW, PAUL WIGHT PARLA DELLA REAZIONE DI VINCE MCMAHON AL SUO ADDIO

I pronostici di Borussia Dortmund Siviglia

1X e al Multigol Casa 2-4. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Haaland, che contro il Bayern Monaco ha fatto vedere di essere particolarmente affamato di gol. Borussia Dortmund Siviglia è una partita che si preannuncia divertente e combattuta, dato che vede contrapposte due formazioni di livello molto simile, determinate a passare il turno e a continuare il loro percorso europeo: ad avere la meglio, tuttavia, dovrebbero essere i motivati enfants terrible di Terzic, per cui i nostri consigli vanno rispettivamente all’e al. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su, che contro il Bayern Monaco ha fatto vedere di essere particolarmente affamato di gol.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Multigol Casa 2-4

Marcatore: Haaland

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni