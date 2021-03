Juventus Porto è il match più interessante di questi ottavi di finale di Champions League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per i ragazzi di Pirlo.

L’analisi di Juventus Porto

La Juventus è ancora in corsa sia per il campionato sia per la Champions League: due obbiettivi che, però, non sembrano alla portata della squadra allenata da Pirlo, che in questo inizio di stagione ha mostrato limiti di natura tattica e mentale. Questi ultimi, in particolare, non hanno permesso a Ronaldo e compagni di fare il definitivo salto di qualità, portando, non a caso, alla sconfitta subita contro il Porto. Questa partita, tuttavia, potrebbe andare molto diversamente: CR7, dopotutto, non può permettersi di perdere in quella che negli anni è diventata la sua competizione.

Il Porto sta senza dubbio vivendo una stagione di altissimo livello, che l’ha visto protagonista soprattutto sul fronte europeo: in Champions League, infatti, la squadra di Conceição è riuscita a centrare la qualificazione agli ottavi di finale, battendo addirittura una squadra blasonata e decisamente più esperta come la Juventus. In campionato, invece, i Dragoes occupano il secondo posto, a 10 punti dallo Sporting primo: l’obbiettivo della stagione, quindi, potrebbe essere già sfumato, anche se contro i bianconeri potrebbe verificarsi il miracolo dell’anno.

I pronostici di Juventus Porto

Juventus Porto è una partita che potrebbe rivelarsi fatale per i bianconeri, complice il grande cinismo di cui hanno dato prova i ragazzi di Conceição nella gara d'andata. I ragazzi di Pirlo, tuttavia, dovranno dimostrare tutta la loro superiorità e la personalità di un giocatore come Cristiano Ronaldo farà tutta la differenza del mondo: l'1 secco è quindi da prendere, come è anche da prendere l'Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate proprio su CR7: con un gol, infatti, supererebbe addirittura Pelé nella classifica dei migliori marcatori della storia del calcio.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Ronaldo

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni