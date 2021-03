Liverpool Lipsia è uno dei match più interessanti di questi ottavi di finale di Champions League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Liverpool Lipsia

Il Liverpool sta vivendo un periodo di forma decisamente negativo, uno dei peggiori della gestione Klopp, tanto che nelle ultime 7 partite giocate in campionato è arrivata appena una vittoria. Risultati non hanno ai Reds permesso di mantenersi in scia con Manchester City, Manchester United e Leicester, che stanno cominciando ad allontanarsi troppo. Contro il Lipsia, quindi, la squadra di Klopp è chiamata a vincere e soprattutto convincere, dato che la Champions è praticamente l’ultimo obbiettivo rimasto.

Il Lipsia, invece, è stato fino ad ora protagonista una grande stagione, che l’ha portato a sorprendere tanto in Champions League, dove ha ottenuto una meritatissima qualificazione agli ottavi di finale, quanto in Bundesliga, dove al momento occupa il secondo posto, a soli 2 punti dal Bayern Monaco. Nagelsmann, infatti, è riuscito a costruire una squadra solida, capace di proporre un gioco rapido e dinamico, che ha in Angelino e Sabitzer le sue punte di diamante. Contro il Liverpool, quindi, si giocherà sicuramente il tutto per tutto, consapevole di poter ottenere l’ennesimo risultato straordinario.

I pronostici di Liverpool Lipsia

Liverpool Lipsia è un match che, fino a due mesi, avrebbe visto per chiaramente favoriti i Reds: ad oggi, tuttavia, i pronostici si sono completamente ed inevitabilmente ribaltati, con i Roten Bullen che paradossalmente sono favoriti. Ciononostante, noi pensiamo che i ragazzi di Klopp riescano almeno a mantenere il pareggio, per cui l’1X è da prendere. Come giocata HARD, invece, consigliamo di puntare sul Multigol 2-4 del Lipsia. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Salah, che vorrà sicuramente portare lontano il suo Liverpool.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-4

Marcatore: Salah

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni