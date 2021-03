Ormai da anni la dominatrice delle divisioni femminile, la double champion Amanda Nunes ha dominato anche la sua più recente avversaria Megan Anderson nel corso di UFC 259. Intervistata nel post match da Joe Rogan, la Nunes ha voluto parlare dell’incontro e di come sia arrivata a vincere la sua contesa secondo un piano ben preciso.

UFC 259, Amanda Nunes commenta la sua rapida vittoria

Ecco le parole di Amanda Nunes dopo il match: “Tutto questo è fanastico, il piano per chiudere il match era esattamente la maniera in cui poi si è concluso. Ora chi può sfidarmi? Non saprei, non è colpa mia se ho battute tutte! Ma ci sono tante ragazze che possono avere un’opportunità, vedremo di chi si tratterà. Più invecchio e più divento brava! Sto trovando sempre maggior bilanciamento, ho un team davvero fantastico, un top team che mi fa diventare più forte e migliore ogni giorno. Onestamente mi sento felicissima, la lionessa è sempre pericolosa ma ora che ho anche una figlia lo sono ancora di più. Voglio ritirarmi imbattuta e con le due cinture da portare a casa mia! Ringrazio tutti in Brasile per avermi vista, tutta la mia vita. Tutto il mio amore per la mia famiglia e per la mia nazione, ci sono tante persone che purtroppo stanno morendo per il COVID-19 ma possiamo farcela a uscire fuori da questa situazione. Spero che la mia famiglia sia in salvo: presto il mondo sarà un posto migliore”.

Di seguito, ecco anche il video dell’intervista rilasciata da Amanda Nunes, attualmente campionessa UFC nelle categorie femminili Bantamweight e Featherweight e con un record di 21 vittorie e 4 sconfitte nelle arti marziali miste in carriera.

