Ric Flair è una delle più grandi icone nella storia del wrestling mondiale, nonché il detentore di un record di 16 titoli mondiali vinti tra NWA, WCW e WWF/WWE. 72 anni compiuti lo scorso 25 febbraio, il Nature Boy ha festeggiato concedendo numerose interviste tra cui una esclusiva a WrestlingInc in cui ha svelato quale wrestler secondo lui meriterebbe di superare il suo numero di vittorie.

Ric Flair: “Randy Orton meriterebbe di superare il mio record”

Al momento Flair è affiancato a quota 16 da John Cena, con i due seguiti a poca distanza da Randy Orton, figlio d’arte a cui The Nature Boy ha fatto da mentore ai tempi dell’Evolution. Ed è proprio dall’Apex Predator che Flair vorrebbe essere sorpassato.

“Per prima cosa penso che ogni record sia fatto per essere battuto. Non potrei esserne più fiero, penso tutto il bene possibile di John e Randy. A essere onesto vorrei che a superarmi fosse mia figlia. Chi lo sa? È divertente, perché Randy vorrebbe farlo e io amerei vederlo superarmi.”

Randy Orton è l’unico tra i tre ad essere ancora un wrestler attivo: 40 anni, ha recentemente conquistato il titolo durante il suo feud con Drew McIntyre e a WrestleMania 37 sarà senz’altro impegnato nell’atto finale della sua rivalità con The Fiend. Ed è proprio questa la discriminante che porta Ric Flair a preferirlo a John Cena.

“Non avrei certo niente in contrario se fosse John a infrangere il mio record, ma penso che la persona che lo farà debba essere un wrestler full time. Solo perché penso che sia la cosa migliore per la compagnia, non importa il nome.”

Parole al miele anche per The Miz, performer che divide critica e appassionati.

“Non posso che rispettarlo. È un ragazzo che si è fatto da solo ed ha così tanta passione per il business. Gli importa tantissimo. L’altra notte l’ho visto camminare e parlare da solo per mezz’ora preparandosi per l’intervista. Ha avuto molti ostacoli e li ha superati tutti. È felicemente sposato, ha due bellissimi figli. Ci sarà sempre posto per un bravo ragazzo come lui.”