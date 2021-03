Intervenuto nel podcast “Oral Sessions” di Reneé Paquette (l’ex Reneé Young della WWE e moglie di Jon Moxley), Christian Cage ha raccontanto il motivo della sua firma con la AEW. Il canadese era tornato sul ring dopo il presunto ritiro lottando nel Royal Rumble match di questo 2021 ma evidentemente il suo impegno con la WWE non era a lungo termine.

AEW, Christian Cage spiega perché ha firmato con la compagnia

“Tutto è accaduto molto in fretta. Non ero ben sicuro di cosa voler fare dopo la Rumble e tutti i colloqui che ho avuto con la WWE sono stati molto cordiali. Sono un buon amico tuo e di Jon, lui mi ha parlato dandomi le sue opinioni e mi ha fatto pensare che forse non stavo facendo la cosa giusta a non esplorare tutte le opzioni che avevo. In questa fase finale della mia carriera ho finito per avere una conversazione con Tony Khan, la cosa si è poi intensificata molto rapidamente e tutto è andato avanti molto velocemente. In settimana l’affare era concluso” ha spiegato Christian Cage.

Il canadese ha poi parlato della presentazione che AEW ha plasmato per lui al fine di creare hype senza farne il nome. Paul Wight lo ha infatti definito un talento meritevole della WWE Hall of Fame. “Non sapevo che sarebbe stato in quella maniera l’annuncio, sono onesto al 100% quando lo dico: mercoledì non c’era ancora niente di firmato. Quando l’ho sentito per me è stato uno shock e ovviamente Tony e io siamo poi andati d’accordo abbastanza velocemente e ci siamo sentiti subito a nostro agio riguardo al fatto che avremmo potuto fare qualcosa e lavorare insieme”.

