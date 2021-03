Una delle rivalità più aspre nella storia delle MMA è sicuramente quella tra Daniel Cormier e Jon Jones. I due infatti hanno dato vita a scontri che non riguardavano soltanto l’ambito dell’ottagono ma anche la vita privata. Tutto è iniziato quando Jones, scherzando nel backstage, avrebbe affermato di poter mettere tranquillamente in takedown Cormier, ex campione olimpico. I due si sono poi punzecchiati pesantemente nella vita privata, con DC che di fatto ha sempre voluto rimarcare gli errori fatti da Jones. L’ottagono ha visto prevalere l’ancora imbattuto Jones per due occasioni, con il secondo match che in realtà si è poi trasformato in un no contest per via della positività al doping di “Bones”. Attraverso il suo podcast in compagnia di Ariel Helwani, Cormier ha spiegato chiaramente che la UFC tiene letteralmente lontani fisicamente lui e Jones per evitare ulteriori problemi.

Daniel Cormier rivela che la UFC tiene fisicamente lontani lui e Jon Jones

Cormier infatti ha spiegato che, qualora in un evento lui facesse da commentatore e Jones fosse presente in conferenza stampa, per lottare o semplicemente come spettatore, la UFC farebbe tutto il possibile per evitare una collisione fisica tra i due. I precedenti infatti raccontano – come già spiegato – di una rivalità davvero molto (forse troppo infuocata). Cormier, che ormai ora è un lottatore ritirato, pare aver sempre sofferto molto il fatto di non aver mai battuto Jones. Un qualcosa che, in effetti, ha finito anche per rovinarne parzialmente la percezione della carriera.

Lo stesso Jones ha sempre detto che non ci sarà mai un terzo match tra loro due, anche se sui social ha teso recentemente la mano al suo grande rivale approfittando di un commento di un fan.

