Kenny Omega non si ferma più: l’AEW World Champion ha appena difeso il titolo nel primo Exploding Barbed Wire Deathmatch mai combattuto in una major USA, è il volto della compagnia emergente nel panorama statunitense e dopo essersi liberato di Jon Moxley non sembra avere avversari all’orizzonte capaci di tenergli testa.

Almeno non all’interno del roster AEW, nessuno sembra in grado oggi di mettere in discussione il regno del Cleaner, che così avrebbe deciso di rivolgere le sue attenzioni a IMPACT! Wrestling, lo show in cui lavorano il suo manager Don Callis e i Good Brothers, ex partner nel Bullet Club e ormai da tempo vere e proprie guardie del corpo personali.

Proprio insieme ai Good Brothers, lo scorso gennaio, Omega ha battuto il trio composto da Chris Sabin, Rich Swann e Moose registrando la sua prima vittoria in un PPV di IMPACT, che ormai da diverse settimane collabora con la AEW. Un successo che il wrestler canadese intende bissare il prossimo 24 aprile, quando tornerà nella fu TNA in occasione di un altro PPV della compagnia, Rebellion.

Non un semplice match, stavolta, ma un incontro Title VS Title che metterà di fronte il campione AEW, appunto Omega, e il detentore del titolo massimo di IMPACT! Wrestling, che al momento non è chiaro ma certamente sarà uno tra Moose e Rich Swann. Particolare non di poco conto: tutte e due le cinture saranno in palio.

.@ScottDAmore has announced that @GottaGetSwann and @TheMooseNation will UNIFY the IMPACT World and TNA World Heavyweight Championships SATURDAY at #Sacrifice!

The winner will then face @AEW World Champion @KennyOmegamanX in a TITLE VS TITLE match at Rebellion on April 24th! pic.twitter.com/7mFxoIDAdq

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) March 10, 2021