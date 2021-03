Ajax Young Boys è probabilmente il match più interessante di questi ottavi di finale di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Ajax Young Boys

76 gol realizzati, 19 subiti e 60 punti racimolati in 24 partite. Definire trionfale il ruolino di marcia dell’Ajax in Eredivisie è quasi riduttivo. Il tecnico ten Hag, dopotutto, può contare su alcuni fra i migliori giovani d’Europa, fra cui vanno assolutamente nominati Lassina Traore, Gravenberch e Antony, autore fin qui di una stagione da assoluto top player, a cui si affiancano giocatori di esperienza del calibro di Tadic e Klaassen. La squadra di Seoane, però, potrebbe davvero mettere in difficoltà i Lancieri.

Lo Young Boys, infatti, sta vivendo un’ottima stagione tanto in Europa, dove ha superato con relativa facilità il suo girone ed è riuscito nell’impresa di battere il Bayer Leverkusen, quanto in campionato, dove occupa la prima posizione con 19 punti di vantaggio sul Servette secondo. Merito dei suoi bomber Siebatcheu e Nsame, autori di 21 gol e 6 assist insieme. Anche se l’Ajax può contare su una rosa nettamente superiore, mister Seoane potrebbe realizzare un altro miracolo calcistico.

I pronostici di Ajax Young Boys

Ajax Young Boys è un match che si preannuncia spettacolare e ricco di emozioni, vedendo contrapposte due squadre spiccatamente offensive, che contano su alcuni dei talenti offensivi più impressionanti dei rispettivi campionato. Ciononostante, ad essere favorita è la squadra di ten Hag, per cui i nostri consigli vanno rispettivamente all’1X+Over 1,5 e al Multigol 2-3 Casa. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Tadic, che in assenza di Haller vorrà prendersi la scena.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol 2-3 Casa

Marcatore: Tadic

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni