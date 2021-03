Manchester United Milan è il big match assoluto di questi ottavi di finale di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per i ragazzi di Pioli.

L’analisi di Manchester United Milan

La squadra di Solkjaer rappresenta una delle principali candidate per la corsa al titolo: negli ultimi tempi, infatti, il Manchester United ha trovato grande continuità di prestazioni, dimenticando un inizio decisamente deludente che l’ha visto protagonista anche di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Champions League per mano del sorprendente Lipsia. Basti pensare che nell’ultima sfida di campionato è arrivata una strepitosa vittoria contro il Manchester City, che ha ulteriormente caricato Bruno Fernandes e compagni.

Nelle ultime partite, invece, i rossoneri hanno mostrato i primi segni di cedimento, anche se ovviamente non si può ancora parlare di crisi: contro l’Hellas, infatti, è arrivata una vittoria che ha riportato alla normalità i ragazzi di Pioli, che dovrà necessariamente giocare una grande gara per rigenerare ulteriormente il morale del suo Milan. Da segnalare in particolare le pesanti assenze di Mandzukic e Ibrahimovic, che verranno sostituiti da Leao, che con la sua velocità e la sua tecnica potrebbe mettere in difficoltà il lento Maguire.

I pronostici di Manchester United Milan

Manchester United Milan è una partita che si preannuncia combattuta e ricca di emozioni, dato che vede contrapposte due squadre che vorranno sicuramente passare il turno: ad essere favoriti sono ovviamente i Red Devils, ma i nostri consigli vanno al Multigol 2-5 (difficile si segnino più di 5 gol) e l’Esito Gol, dato che entrambe le squadre dovrebbero riuscire a segnare almeno un gol. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Bruno Fernandes: è lui l’uomo in più di Solskjaer.

Giocata EASY: Multigol 2-5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Bruno Fernandes

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni