La puntata di NXT in programma stasera prevede un importantissimo annuncio da parte del General Manager William Regal, come dallo stesso ex wrestler inglese annunciato una settimana fa. Il contenuto di questo annuncio, a suo dire “cambierà lo scenario dello show. Ma di cosa si tratterà?

Riavvolgiamo il nastro a una settimana fa: nel corso dell’ultimo episodio di NXT va in scena un match titolato tra le Women’s Tag Team champions Nia Jax & Shayna Baszler, appartenenti al roster di RAW, e le vincitrici del Dusty Rhodes Classic femminile Dakota Kai & Raquel Gonzalez.

NXT, quale sarà il grande annuncio di William Regal?

Le due dimostrano sul ring di meritare la shot ai titoli – che sono interbrand – ma perdono in seguito a un finale più che controverso: con l’arbitro KO un secondo viene portato sulla scena dal commissioner di RAW e SmackDown Adam Pearce ed è questo ad assegnare la vittoria alle campionesse, con la Baszler che connette la Kirifuda Clutch su Dakota Kai costringendola a cedere.

Il problema, però, è che la Kai non è la donna legale sul ring: dunque la vittoria non è valida, e la sensazione che Pearce si sia approfittato della situazione è evidente al punto che Regal prima discute animatamente con il collega e poi se ne va furioso. Non prima però di aver dato appuntamento a tutti una settimana più tardi per “un annuncio che cambierà gli orizzonti di NXT”.

Naturale pensare che questo riguarderà l’introduzione dei titoli di coppia femminili di NXT, molto probabile che questo in effetti avvenga visto il ricco roster a disposizione dello show black & gold. Si tratterebbe comunque di un contorno, visto che il piatto forte – almeno secondo Justin Barrasso di Sports Illustrated – dovrebbe essere l’annuncio che il TakeOver che precederà WrestleMania 37 sarà diviso in due ricche serate.

NXT news: In addition to announcing the creation of tag titles for the women’s division, the second reveal tomorrow will be centered around the two-night TakeOver, sources tell Sports Illustrated. One night will air live on the USA Network, with the other exclusively on Peacock.

— Justin Barrasso (@JustinBarrasso) March 10, 2021