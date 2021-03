Roma Shakhtar è il match più interessante di questi ottavi di finale di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per i ragazzi di Fonseca.

L’analisi di Roma Shakhtar

La Roma sta senza dubbio vivendo una stagione di alto livello, benché le critiche non si siano mai realmente placate: la panchina di Fonseca, infatti, è spesso stata messa in discussione, benché i risultati ottenuti dall’ex allenatore dello Shakhtar abbiano sempre rispecchiato le aspettative della società. Il gioco espresso nelle ultime giornate, in particolare, è stato di alto livello e potrebbe permettere loro di arrivare in fondo in Europa League.

Gli obbiettivi dello Shakhtar, invece, sono completamente diversi, dato che la qualità della rosa a disposizione di mister Castro è inferiore rispetto a quella di Fonseca: ciononostante, gli ucraini sono un avversaria da non sottovalutare assolutamente, dato che in Champions League è stata in grado di mettere in difficoltà tanto l’Inter quanto il Real Madrid, riuscendo quasi a centrare una tanto inaspettata quanto clamorosa qualificazione agli ottavi di finale.

I pronostici di Roma Shakhtar

Roma Shakhtar è una partita che si preannuncia combattutissima e povera di emozioni, dato che è estremamente probabile che la formazione ucraina adotti la tattica già adottata contro l’Inter, chiudendosi in difesa dal primo minuto e cercando di far male solamente in contropiede: a vincere, tuttavia, dovrebbero essere i giallorossi, per cui il nostro consiglio va rispettivamente all’1 secco e all’Under 2,5. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Mkhitaryan, l’ex più atteso di questi ottavi di finale di Europa League.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Mkhitaryan

Possibile risultato: 1-0

Le probabili formazioni