In questo momento Braun Strowman è impegnato in una faida con Shane McMahon che sembrerebbe dover portare a un incontro tra i due in quel di Wrestlemania. La faida non sta scaldando il cuore dei fan e degli addetti ai lavori ma la WWE pare procedere spedita verso questa situazione. Ciò che invece sta avvenendo in maniera parzialmente silenziosa sarebbe il passaggio da heel a face (uno degli ennesimi in questi anni) da parte dello stesso Braun Strowman. Secondo quanto spiegato da Dave Meltzer attraverso Wrestling Observer Radio, la WWE vorrebbe infatti proporre Strowman come il “buono” di questa storyline.

AEW Revolution 2021, promossi e bocciati

WWE, Braun Strowman: la federazione lo sta considerando di nuovo face

Meltzer ha spiegato che “stanno cercando di trovare una maniera per far interpretare a Shane McMahon il cattivo della situazione. L’idea è che sarà il classico bullo che prende in giro il ragazzo stupido, che in questo caso dovrebbe risultare come il face di questa storyline”.

AEW, Kenny Omega furioso per il finale di Revolution

Le motivazioni della scelta di passare nuovamente Strowman tra le fila dei face sarebbe da ricercare nel recente passaggio di Paul Wight – l’ex Big Show – alla AEW. Senza di lui, infatti, la WWE ritiene di dover avere a disposizione un altro “gigante buono” nel roster e vorrebbe trasformare proprio Strowman in questo personaggio. Di fatto, il passaggio dalla parte dei buoni da parte dell’ex Universal Champion potrebbe infatti non essere soltanto una scelta parziale e momentanea ma quasi permanente.

In passato, in verità, lo stesso Strowman aveva interpretato – seppur con connotazioni diverse – personaggi positivi. La WWE quindi dovrebbe comunque essere in buone mani in tal senso. Anche se molto, ovviamente, potrebbe dipendere dal buon esito della storia che si sta cercando di raccontare.

IMPACT! Wrestling No Surrender 2021: report e risultati dell’evento