WWE, ufficiali la cerimonia della Hall of Fame e il primo nome del 2021

Attraverso la trasmissione streaming “The Bump”, la WWE ha annunciato ufficialmente la cerimonia della Hall of Fame del 2021. L’anno scorso, per via della pandemia, la cerimonia del 2020 era stata annullata e mai più riportata in auge. Adesso, a quanto pare, a ridosso di Wrestlemania 37 la WWE farà svolgere in contemporanea sia la cerimonia di quest’anno che quella della scorsa annata.

La notizia è stata data da Kayla Braxton nel corso della trasmissione. L’appuntamento con la doppia classe della Hall of Fame si terrà il 6 aprile e, come detto, saranno celebrati i nuovi introdotti sia del 2020 che del 2021.

BREAKING NEWS: The first inductee in the @WWE Hall of Fame Class of 2021 will be #MollyHolly!

In a beautiful, emotional moment on #WWETheBump, @ShaneHelmsCom delivered the #WWEHOF announcement to the former WWE Women's Champion. pic.twitter.com/5yGzz7BBG4

— WWE (@WWE) March 10, 2021