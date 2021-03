Granada Molde è uno dei match più interessanti degli ottavi di finale di questa edizione dell’Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Granada Molde

Che il Granada sia una delle formazioni più temibili del calcio spagnolo è cosa nota e riconosciuta: solida, estremamente cinica e soprattutto dotata di grande carattere, la squadra guidata da Martinez non ha a caso ha meritatamente battuto i partenopei e si sta riconfermando in questa stagione come una delle realtà più interessanti del calcio spagnolo, anche se ovviamente le mancano quei top player capaci la differenza. Contro il Molde, quindi, potrebbe arrivare l’ennesima soddisfazione della gestione Martinez.

Il Molde, infatti, è probabilmente la vera Cenerentola di questi ottavi di finale: la squadra allenata da Moe, dopotutto, non ha mai abituato i suoi tifosi a risultati europei di rilievo, tanto che anche in campionato è mancata la qualità per centrare il primo posto, conquistato dallo straordinario Bodo/Glimt. Ciononostante, il passaggio del turno ottenuto contro il ben più blasonato Hoffenheim ha sicuramente alzato a dismisura il morale di Eikrem, che potrebbero rivelarsi un avversario più duro del previsto anche per il Granada.

I pronostici di Granada Molde

1X+Under 3,5 e all’1 secco. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Molina, che vorrà sicuramente trascinare ai quarti di finale il suo Granada. Granada Molde è una partita che si preannuncia combattuta ma non troppo ricca di emozioni, dato che il Granada, in particolare, cercherà in ogni modo di limitare le folate offensive di Eikrem e compagni. Considerata la superiorità tecnica della squadra spagnola, quindi, i nostri consigli vanno rispettivamente all’e all’. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su, che vorrà sicuramente trascinare ai quarti di finale il suo Granada.

Giocata EASY: 1X+Under 3,5

Giocata HARD: 1 secco

Marcatore: Molina

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni