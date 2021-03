Levante Valencia è la partita che apre questa 27esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match decisamente interessante.

L’analisi di Levante Valencia

La squadra allenata da Lopez sta vivendo un grandissimo momento di forma, che ha fatto quasi dimenticare il mediocre inizio di stagione: basti pensare che il Levante ha perso solo tre delle ultime 20 partite giocate fra tutte le competizioni, stupendo tanto in Copa del Rey quanto in LaLiga, dove ha addirittura battuto il Real e l’Atletico Madrid. L’undicesimo posto occupato, quindi, non deve essere considerato come un obbiettivo, ma come uno stimolo per continuare a stupire tutti gli appassionati del calcio spagnolo.

Il Valencia, invece, non sta vivendo una stagione tranquilla, a causa di un’estate in cui ad andarsene dalla squadra sono stati giocatori importantissimi come Ferran Torres, Parejo, Rodrigo e Kondogbia, a dimostrazione di una situazione societaria ed economica tutt’altro che stabile. Ciononostante, la stagione della squadra allenata da Gracia è stata sin qui discreta, tanto che al momento Maxi Gomez e compagni occupano il 12esimo posto, a soli 2 punti dallo stesso Levante: una vittoria, quindi, potrebbe essere importantissima per Gracia.

I pronostici di Levante Valencia

Levante Valencia è una partita che si preannuncia combattuta ed equilibratissima, vedendo contrapposte due squadre che, ad oggi, hanno giocato due stagioni quantitativamente simili ma qualitativamente molto diverse: per questo motivo, il nostro consiglio va all’1X, con Lopez che sicuramente cercherà con maggiore convinzione di portare a casa i 3 punti. Allo stesso modo, è da prendere anche l’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Guedes, vero top player del Valencia.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Guedes

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni