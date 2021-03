Reims Lione è la partita che apre questa 29esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match decisamente interessante.

L’analisi di Reims Lione

Il Reims non ha vissuto un girone d’andata all’altezza delle aspettative, navigando per lungo tempo in zona retrocessione. Ora, invece, la squadra di Guion viene da ben 4 risultati utili consecutivi, che sono riuscite a portarla addirittura in 12esima posizione. Per questo motivo, il Reims potrebbe rappresentare un ostacolo non troppo semplice per il Lione, anche se è improbabile che Boulaye Dia, autore fin qui di 12 gol, riesca a bucare la porta difesa da Lopes.

Il Lione, invece, sta vivendo una delle migliori stagioni del decennio: al momento, infatti, la squadra di Rudi Garcia occupa un eccellente terzo posto, a soli 3 punti dalla vetta, occupata da Lilla, e sembra avere tutte le carte in regole per ritornare a vincere il titolo di campione di Francia a 13 anni dall’ultima volta. Merito soprattutto dell’ex allenatore della Roma, che è riuscito a costruire una squadra solida ma offensivamente pericolosissima, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Contro il Reims, quindi, potrebbero arrivare 3 punti importantissimi in ottica titolo.

I pronostici di Reims Lione

Reims Lione è una partita che si preannuncia a senso unico, dato che vede contrapposta una squadra da medio-bassa classifica e una delle contendenti per la vittoria finale del campionato francese: il 2 secco è quindi da prendere, come è anche da prendere il Multigol 2-4 del Lione, che dovrebbe riuscire a segnare almeno 2 gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Depay, che da vero top player di Garcia vorrà continuare a trascinare la sua squadra

Giocata EASY: 2 secco

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-4

Marcatore: Depay

Possibile risultato: 0-2

Le probabili formazioni