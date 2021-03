Lipsia Eintracht Francoforte è il big match di questa 25esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Lipsia Eintracht Francoforte

Il Lipsia è stato fino ad ora protagonista una grande stagione, che l’ha portato a sorprendere tanto in Champions League, dove è uscito agli ottavi di finale contro il Liverpool, quanto in Bundesliga, dove al momento occupa il secondo posto, a soli 2 punti dal Bayern Monaco. Nagelsmann, infatti, è riuscito a costruire una squadra solida, capace di proporre un gioco rapido e dinamico, che ha in Angelino e Sabitzer le sue punte di diamante. Quello contro l’Eintracht, quindi, si preannuncia come uno scontro importantissimo in ottica primo posto.

Anche l’Eintracht Francoforte, inaspettatamente, sta vivendo una stagione di altissimo livello. Merito di Adi Hutter, capace di tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi, e di un André Silva capace di trascinare le Adler a suon di (tantissimi) gol e prestazioni di altissimo livello. Nel mercato invernale è inoltre arrivato Luka Jovic, che dovrà guidare l’attacco delle Aquile nella fondamentale sfida contro Sorloth e compagni: con una vittoria, Hutter potrebbe avvicinarsi ulteriormente al suo obbiettivo di centrare una qualificazione alle coppe europee.

I pronostici di Lipsia Eintracht Francoforte

Lipsia Eintracht Francoforte è una partita che si preannuncia ricca di emozioni, dato che vede contrapposte due squadre spiccatamente offensive che possono contare su degli interpreti offensivi di altissimo livello: a vincere, tuttavia, dovrebbero essere i ragazzi di Nagelsmann, per cui l’1X+Over 1,5 è da prendere. Come giocata HARD, invece, consigliamo di puntare sull’Over 2,5. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Sorloth, che nelle ultime partite sembra essersi finalmente sbloccato.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Over 2,5

Marcatore: Sorloth

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni