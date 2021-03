Manchester United West Ham è uno dei match più interessanti di questa 28esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Manchester United West Ham

La squadra di Solkjaer rappresenta una delle principali candidate per la corsa al titolo: negli ultimi tempi, infatti, il Manchester United ha trovato grande continuità di prestazioni, dimenticando un inizio decisamente deludente che l’ha visto protagonista anche di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Champions League per mano del sorprendente Lipsia. Basti pensare che nell’ultima sfida di campionato è arrivata una strepitosa vittoria contro il Manchester City, che ha ulteriormente caricato Bruno Fernandes e compagni, che cercheranno in ogni modo di ottenere 3 punti importantissimi anche in questa sfida.

La squadra di Moyes, tuttavia, sta vivendo una stagione di altissimo livello, essendosi quasi sempre mantenuta nelle parti più nobili della classifica. Gli ottimi risultati ottenuti hanno finalmente portato un po’ di entusiasmo in un ambiente che negli ultimi anni si era abituato a giocare a livelli mediocri, senza ottenere alcun risultato di rilievo. Questa stagione, quindi, potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità, anche perché la rosa del West Ham può vantare alcuni singoli di alto livello come Fornals, Antonio e Soucek, che contro vorranno sicuramente mostrare tutte le loro qualità anche nel big match con i Red Devils.

I pronostici di Manchester United West Ham

Manchester United West Ham è una partita che si preannuncia combattutissima e ricca di emozioni, dato che vede contrapposte due squadre che, inaspettatamente, stanno lottando per gli stessi obbiettivi. I Red Devils, tuttavia, hanno sicuramente qualcosa in più rispetto ai ragazzi di Moyes, per cui l’1X+Over 1,5 è da prendere. Considerata l’eccellente forma offensiva di Antonio e compagni, consigliamo di puntare anche sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Bruno Fernandes, vero leader di questo Manchester United.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Bruno Fernandes

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni