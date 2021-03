Siviglia Betis è il derby più atteso di questo 27esimo turno di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le formazioni in campo.

L’analisi di Siviglia Betis

Il Siviglia di Lopetegui sta senza dubbio vivendo una grande stagione: al momento, infatti, occupa il quarto posto in classifica, in piena zona Champions e a 8 punti di distanza dal Barcellona (che, però, ha una partita in più). La rosa, dopotutto, è di alto livello, con molti singoli che potrebbero fare la differenza anche in contesti molto più competitivi. Fra questi va sicuramente citato Ocampos, che finalmente ritornerà in campo, per ricomporre una coppia d’attacco che potrebbe fare malssimo al ritrovato Betis.

La squadra allenata da Pellegrini, infatti, è inaspettatamente tornata a sognare in grande: dopo un inizio di stagione estremamente incostante, il Betis si è stabilizzato nella parte alta della classifica, tanto che al momento occupa il sesto posto in classifica, ad appena 6 punti dallo stesso Siviglia. Una vittoria, quindi, potrebbe permettere a Fekir e Canales di sognare davvero in grande, anche se a fare la partita dovrebbero essere i ragazzi di Lopetegui.

SMACKDOWN, ANNUNCIATI DUE MATCH PER LA PROSSIMA SETTIMANA

I pronostici di Siviglia Betis

Siviglia Betis è una partita che si preannuncia combattuta ma povera di emozioni, dato che vede contrapposte due squadre che molto probabilmente non vorranno farsi del male e che anzi cercheranno di ottenere il massimo con il minimo sforzo. Considerata la superiorità tecnica della squadra di Lopetegui, il nostro consiglio non può che andare all’1X+Under 3,5, mentre come giocata HARD vi consigliamo di puntare sull’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Ocampos, vero leader del Siviglia.

Giocata EASY: 1X+Under 3,5

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Ocampos

Possibile risultato: 1-0

Le probabili formazioni