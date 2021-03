Sacrifice, PPV andato in scena stanotte e ricco di colpi di scena, rappresenta già il passato per IMPACT! Wrestling, che deve necessariamente guardare al futuro e all’imminente assalto che arriverà da parte dell’AEW World Champion Kenny Omega, deciso a regnare su entrambe le federazioni.

Tra poco più di un mese, infatti, un altro appuntamento in PPV, Rebellion, potrebbe scrivere la storia della compagnia: nel main event saranno infatti in palio il titolo massimo AEW detenuto da Omega e quello di IMPACT! Wrestling, che proprio a Sacrifice ha risolto la questione su chi fosse il vero campione del mondo tra Rich Swann e Moose.

IMPACT! Wrestling SACRIFICE report: i risultati dello show

A Sacrifice Rich Swann ha scritto la storia di IMPACT

I due infatti detenevano rispettivamente l’Impact World Championship e il TNA World Heavyweight Championship, il titolo cioè che era stato utilizzato dalla compagnia dal 2011 al 2017. Accantonato per fare spazio a quello nuovo, era stato rispolverato circa un anno fa da Moose, che si considerava a tutti gli effetti il vero campione e che infine ha ottenuto un match per l’unificazione delle cinture proprio a Sacrifice.

Siamo così arrivati al Main Event di stanotte, un incontro di altissimo livello che ha messo di fronte la potenza e la determinazione di Moose e la velocità e tecnica in possesso di Swann, che dopo aver subito per buona parte della contesa è riuscito proprio nel finale a portarsi a casa la vittoria con uno spettacolare Crucifix Pin sulla Spear dell’avversario, seguita da un ponte che gli ha consegnato il conto di 3 vincente e le due cinture, adesso tornate a essere una cosa sola.

Rich Swann wins!!! He's the Unified World Champion and will face Kenny Omega at Rebellion!! pic.twitter.com/KZGdPGjUUf — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) March 14, 2021

AEW, Kenny Omega a caccia di titoli: nel mirino l’IMPACT/TNA World Championship

Un grande match, un grande finale e una enorme soddisfazione per Rich Swann, già Cruiserweight Champion in WWE dove ha militato dal 2015 al 2018 prima di essere licenziato a causa di una brutta storia di violenza domestica ai danni della moglie, anch’essa wrestler nota come Su Yung.

La costruzione del match con Kenny Omega, che vedrà i titoli di entrambe le federazioni in palio e che per molti registrerà una scontata vittoria del canadese, andrà gestita nel migliore dei modi. Può infatti aiutare IMPACT! Wrestling a emergere dal dimenticatoio in cui è finita da qualche anno a questa parte e concedere comunque un meritato posto al sole a Swann, che ha dimostrato anche a Sacrifice di meritare i risultati raggiunti negli ultimi anni.