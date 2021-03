David Finlay & Juice Robinson in rappresentanza della NJPW sfidano i Good Brothers per gli Impact World Tag Team Championship, mentre nel main event Rich Swann e Moose si affrontano per determinare chi sarà il campione indiscusso di IMPACT! Wrestling e il prossimo avversario di Kenny Omega a Rebellion per un incontro che unificherà i titoli della fu TNA e della AEW. Questo e molto altro nel nostro Sacrifice report!

IMPACT! Wrestling Sacrifice report, 13/03/2021

Decay sconfigge Reno’s Scum in un bel match deciso nel finale da una Green Mist di Rosemary seguita dal Fisherman’s Driver decisivo di Black Taurus ai danni di Alex Thornstowe

Tenille Dashwood & Kaleb With The K battono Havok & Nevaeh, con quest’ultima beffata da Kaleb che ribalta un roll-up portando al pin vincente di Tenille mentre l’arbitro è distratto da Havok

I Violent by Design superano i veterani James Storm & Chris Sabin: decisivo l’intervento di Rhyno, che colpisce a sorpresa Sabin con una Gore regalando la vittoria a Deaner e unendosi così ai VBD

Eddie Edwards batte Brian Myers in un Hold Harmless Match connettendo con un Boston Knee Party eseguito con un oggetto contundente nella ginocchiera

Le Fire ‘n’ Flava mantengono i Knockouts Tag Team Titles superando Jordynne Grace & Jazz

Ace Austin sconfigge TJP ed è il nuovo X-Division Champion

Deonna Purrazzo sottomette ODB con la Double Armbar e mantiene il Knockout Championship

David Finlay & Juice Robinson sconfiggono i Good Brothers connettendo la Doomsday Device su Karl Anderson: i FinJuice portano i titoli di coppa di Impact in NJPW!

Rich Swann batte Moose evitando una Spear con un Crucifix Pin seguito da un ponte che gli vale il contro di tre vincente, unifica Impact & TNA World Championship e sarà il prossimo sfidante di Kenny Omega a Rebellion!