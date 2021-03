UFC Fight Night 187, i risultati: clamoroso finale per il main event

Nella notte tra sabato e domenica si è svolto un altro evento UFC, ovvero UFC Fight Night 187, che aveva come main event l’incontro tra Leon Edwards e Belal Muhammad. Un main event terminato in una maniera che si vede raramente all’interno dell’ottagono, alla fine di un evento magari con poco star power ma comunque entusiasmante.

Per quanto concerne la card preliminare dell’evento, le danze sono iniziate con la vittoria di Matthew Semelsberger contro Jason Witt per KO dopo 16 secondi. In seguito Jinh Yu Frey ha battuto Gloria De Paula per decisione unanime, mentre in un altro match femminile JJ Aldrich ha sconfitto Cortney Casey per split decision. In seguito Nasrat Haqparast ha avuto la meglio su Rafa Garcia per decisione unanime mentre Rani Yahya ha battuto per sottomissione Ray Rodriguez. Charles Jourdain ha invece sconfitto Marcelo Rojo via TKO mentre, nell’ultimo incontro della card preliminare, Angela Hill ha vinto per decisione unanime contro Ashley Yoder.

Parlando invece della main card, Eryk Anders contro Darren Stewart è terminato in no contest e, come vedremo, non sarà l’unico incontro ad avere la stessa fine. In seguito Matheus Nicolau ha sconfitto Manel Kape per split decision, mentre Davey Grant ha avuto la meglio su Jonathan Martinez mettendolo KO. Dan Ige ha poi sconfitto Gavin Tucker sempre con la stessa modalità mentre Ryan Spann ha battuto Misha Cirkunov per TKO.

L’ultimo match e main event tra Edwards e Muhammad è terminato con lo stesso esito del primo, cioè in no contest. Questo perché l’incontro è stato bloccato dall’arbitro a causa di una ditata all’occhio da parte di Edwards nei confronti del suo avversario. Match dunque sospeso e no contest per l’incontro.

