Il pubblico che segue la AEW avrà notato che ormai da qualche mese, precisamente dall’inizio del 2021, Jungle Boy e il Jurassic Express – la stable che comprende il giovane wrestler, Marko Stunt e Luchasaurus – entrano sulle note di una nuova theme song, decisamente orecchiabile e che a molti sarà già sembrato di sentire prima.

Si tratta infatti di “Tarzan Boy”, una delle più famose hit mondiali della cosiddetta “Italo disco”, primo (e unico) grande successo di Baltimora, progetto musicale attivo a Milano per una manciata di anni eppure capace di restare nella storia proprio grazie a questa orecchiabilissima canzone.

Tarzan Boy, la canzone che ha conquistato i fan AEW

Pubblicata nel 1985, “Tarzan Boy” schizzò immediatamente in vetta alle classifiche prima in Italia e poi nel resto d’Europa, arrivando quindi ad essere un successo anche in Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti.

Merito di un testo semplice ma capace di entrare in testa, del pionieristico utilizzo del Millennial Whoop (RivistaStudio spiega qui di cosa si tratta) e di un frontman decisamente carismatico, l’irlandese Jimmy McShane, soccorritore della Croce Rossa che si era innamorato dell’Italia e che a Milano aveva conosciuto il produttore e tastierista Maurizio Bassi.

Così era nato il progetto Baltimora, di cui di fatto McShane era l’uomo immagine pur cantando molto probabilmente in playback: la canzone, inserita nell’altrimenti dimenticabile album d’esordio “Living in the Background”, fu presto nota in tutto il mondo e inserita in numerosi spot pubblicitari e nei film “Tartarughe Ninja III” e “Mai dire Ninja”.

Al successo travolgente di “Tarzan Boy” non seguirono però singoli altrettanto ispirati, e soltanto tre anni dopo essersi formato Baltimora si sciolse all’indomani dello scarso successo del secondo e ultimo album, “Survivor in Love”. I membri del gruppo si dedicarono ad altri progetti musicali di successo, mentre McShane sparì dalle scene: a Milano nel 1994 gli fu diagnosticato l’AIDS, che nel giro di un anno lo portò alla morte a soli 37 anni.

Il resto è storia recente: l’owner della AEW Tony Khan nel gennaio del 2021 ha acquisito i diritti della canzone che è stata successivamente assegnata a Jungle Boy come theme song. Un successo, dato che a distanza di un quarto di secolo “Tarzan Boy” riesce ancora a fare presa sul pubblico che segue la federazione e restituendo meritata fama a Baltimora, la meteora che oggi rappresenta in piccola parte l’Italia nel mondo del wrestling All Elite.

Il testo di Tarzan Boy dei Baltimora

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh…

Jungle life

I’m far away from nowhere

On my own like Tarzan boy

Hide and seek

I play alone while rushing ‘cross the forest

Monkey business on a sunny afternoon

Jungle life

I’m living in the open

Native beat that carries on

Burning bright

A fire blows the signal to the sky

I sit and wonder, does the message get to you?

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh…

Night to night

Gimme the other, gimme the other

Chance tonight

Gimme the other, gimme the other

Night to night

Gimme the other, gimme the other world

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh…