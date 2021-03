Bayern Monaco Stoccarda è uno dei match più interessanti di questo 26esimo turno di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Bayern Monaco Stoccarda

Il Bayern Monaco, dopo un inizio di stagione un po’ altalenante, è ritornato a dominare la Bundesliga, dove al momento occupa la prima posizione in classifica, a +1 sul Lipsia secondo, che, però, ha giocato una partita in più. La rosa a disposizione di Flick, dopotutto, è la più forte in Germania e forse la più forte al mondo, con giocatori come Lewandowski, Muller e Kimmich che hanno letteralmente cominciato a dominare il calcio europeo. Battere lo Stoccarda, quindi, dovrebbe essere una formalità.

Lo Stoccarda è ritornato fra le grandi del calcio tedesco dopo un solo anno di Zweite, ma nessuno si aspettava in un impatto simile con la Bundesliga: la squadra allenata da Matarazzo, dopotutto, non è stata costruita per competere per un piazzamento europeo, ma il grande lavoro del tecnico americano ha permesso a giocatori come Kalajdzic, Gonzalez e Wamangituka di fare il definitivo saltò di qualità. Non a caso, lo Stoccarda al momento occupa un buonissimo ottavo posto, anche se battere i bavaresi si prefigura come una mission impossible.

I pronostici di Bayern Monaco Stoccarda

Bayern Monaco Stoccarda è uno dei match più interessanti di questo turno di Bundesliga, ma, allo stesso tempo, è anche una delle partite dall’esito più scontato, dato che i bavaresi possono contare su una superiorità tecnica e mentale assolutamente disarmante: per questo motivo, i nostri consigli vanno rispettivamente all’Over 2,5 dei bavaresi e all’1+Over 3,5. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Lewandowski, autore sin qui di una stagione assolutamente strepitosa.

Giocata EASY: Casa Over 2,5

Giocata HARD: 1+Over 3,5

Marcatore: Lewandowski

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni