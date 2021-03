Celta Vigo Real Madrid è uno dei match più interessanti di questa 28esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Celta Vigo Real Madrid

Il Celta Vigo sta vivendo un periodo di forma decisamente positivo, che ha sicuramente alzato il morale del club. Nelle ultime 5 partite, infatti, è arrivata appena una sconfitta, che ha permesso alla squadra guidata da Coudet di stabilirsi in mezzo alla classifica, a debita distanza da una zona retrocessione che non fa più paura. Difficile, se non impossibile, però, che i galiziani riescano ad uscire dalla sfida con i blancos con almeno un punto in tasca.

Il Real Madrid ha vissuto una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. In campionato, invece, la squadra guidata da Zidane occupa attualmente il terzo posto, a 6 punti dal lanciatissimo Atletico Madrid e a 2 punti dal Barcellona. Ciononostante, ora i blancos dovranno dimostrare di aver definitivamente superato uno dei momenti più bui degli ultimi anni, battendo il Celta Vigo e tentando di assaltare la prima posizione.

NXT, TAG TEAM TITLES RESI VACANTI A CAUSA DI UN INFORTUNIO?

I pronostici di Celta Vigo Real Madrid

Celta Vigo Real Madrid è uno dei match più interessanti di questo turno del campionato spagnolo, pur vedendo contrapposte due squadre di livelli completamente opposti: il Real, dopotutto, può contare su una superiorità tecnica ed economica disarmante. Per questo motivo, il nostro consiglio va all’X2+Over 1,5. Come giocata HARD, invece, vi consigliamo di puntare sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Benzema, vero leader della squadra di Zidane.

Giocata EASY: X2+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Benzema

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni