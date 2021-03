Everton Manchester City è il big match di questi quarti di finale di FA Cup. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Everton Manchester City

L’Everton, dopo anni passati di mediocrità, è finalmente tornato fra le grandi del calcio inglese: la stagione della squadra di Ancelotti è stato fin qui di altissima livello, anche se è mancato e tuttora manca ancora quella continuità che permetterebbe a Calvert-Lewin e compagni di fare il definitivo salto di qualità. Contro l’Everton, quindi, i Toffees sono chiamati a confermare il loro buonissimo momento di forma, anche se battere questo City potrebbe essere una missione impossibile.

Il Manchester City, infatti, sta senza dubbio vivendo una stagione di altissimo livello su tutti i fronti, anche se ha vissuto un inizio di stagione altalenanti. Negli ultimi due mesi, tuttavia è tornato prepotentemente nella parte altissima della classifica, tanto che al momento occupa il primo posto con almeno 14 punti di vantaggio sulle proprie pretendenti. Guardiola, quindi, dovrà cercare di vincere anche contro l’Everton, per mantenere motivati e determinati i suoi ragazzi.

WWE, ERIC BISCHOFF COMMENTA IL SUO INGRESSO NELLA HALL OF FAME

I pronostici di Everton Manchester City

Everton Manchester City è una partita che, pur vedendo chiaramente favoriti i Citizens, si preannuncia combattutissima e ricca di emozioni, dato che la squadra di Ancelotti di certo non vorrà sfigurare nel suo stadio: ciononostante, i nostri consigli non possono che andare rispettivamente al 2 secco e all’Over 2,5, con il Manchester City che dovrebbe segnare almeno due gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Aguero, che vorrà finalmente riprendersi sulle spalle l’attacco della squadra di Guardiola.

Giocata EASY: 2 secco

Giocata HARD: Over 2,5

Marcatore: Aguero

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni