NXT si avvicina a passi da gigante alla settimana di WrestleMania 37, che come annunciato una settimana fa dal GM William Regal prevede anche un doppio appuntamento con lo show black & gold. A TakeOver: Stand & Deliver, però, gli NXT Tag Team Titles potrebbero essere senza un padrone dopo quanto avvenuto nel main event dell’ultima puntata.

Creati nel 2013 e assegnati inizialmente in un torneo che prevedeva la partecipazione di 8 team, gli NXT Tag Team Championship sono stati conquistati lo scorso 21 ottobre dal duo formato da Oney Lorcan & Danny Burch, capaci di strappare le cinture a Tyler Breeze e Fandango e diventati poi alleati di Pat McAfee e Pete Dunne.

NXT, a rischio il regno titolato di Lorcan & Burch

Proprio per perorare la causa di Dunne, che non vuole essere lasciato indietro nei discorsi riguardanti l’NXT Championship, Lorcan e Burch hanno interrotto nel corso dell’ultima puntata il confronto tra il campione in carica Finn Balor e quello che dovrebbe essere il suo prossimo sfidante a Stand & Deliver, l’ex campione Karrion Kross.

Scarlett Bordeaux, valletta di Kross, ha infine raggirato i due che sono stati costretti a difendere i titoli contro l’insolita coppia di nemici. Una missione quasi impossibile che però si è risolta con una vittoria a sorpresa nel main event, quando Kross ha aggredito Balor prima di lasciarlo alla mercé di Lorcan.

Agli occhi degli spettatori non è però sfuggita l’assenza nella parte finale del match di Danny Burch. Il wrestler inglese si era infatti infortunato poco prima, dopo aver subito un suplex insieme al compagno di squadra da parte di un furioso Karrion Kross.

Un atterraggio sbagliato, sulla spalla, la fuoriuscita dal match e infine la constatazione da parte dello staff medico: Burch avrebbe rimediato una lussazione alla spalla, guaribile in un periodo che oscilla da 2 a 12 settimane.

La WWE non si è espressa a riguardo, ma sembra chiaro che anche con la diagnosi migliore l’inglese sarebbe costretto a saltare Stand & Deliver, doppio appuntamento in cui i titoli di coppia sarebbero stati difesi. Le cinture potrebbero così essere rese vacanti, anche se al momento non ci sono certezze in merito.